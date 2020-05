Brésil 2014 : la frustration chez les Lions Indomptables

Si on se préoccupe souvent de l’attitude et des incohérences des joueurs, le sélectionneur national, Volker Finke, n’avait aucune prise sur son effectif, ni aucune autorité pour convaincre par ses idées. Le Lion Indomptable Allan Nyom qui exerce son métier en Espagne, a exprimé la frustration qu’il a ressentie durant ce mondial. Il était alors le seul latéral droit de métier sélectionné pour cette compétition. Pour autant, il s’est surpris à finalement n’être que le quatrième choix à ce poste.

En direct live avec le magazine sportif Afrik’Sports, il est revenu sur ce pan douloureux de sa carrière :

« C’était une sacrée expérience. Au niveau footballistique, non ! Ils ne m’ont pas donné ma chance. Il y a des moments où je n’ai pas su être à mon niveau, mais il y a des choses qui étaient compliquées à tolérer. Par exemple, lors du premier match (contre le Mexique : 0-1), on met (Cédric) Djeugoue titulaire, puis à la mi-temps, on le sort et on met Dany Nounkeu. Après, le match contre la Croatie (0-4), au poste de latéral, on fait jouer Stéphane Mbia, et à la mi-temps, on a changé, et on a encore mis Dany latéral droit. Au bout d’un certain moment, je me suis rendu compte que j’étais quatrième latéral droit. Je me suis posé des questions, et je me suis demandé pourquoi ce monsieur m’a fait venir. Si c’était pour ça, il fallait me laisser aller en vacances. Je ne sais même pas pourquoi il m’a fait venir ».