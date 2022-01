Bousculade du Stade d’Olembé : Motsepe veut savoir qui a bloqué les portes

Contrairement aux autorités de la République qui s’épandent à travers des communiqués, mouvement dont même le Président de la République s’est inspiré, le Président de la CAF demande des comptes clairs, et vérifiables sur les raisons qui ont conduit au massacre du stade d’Olembé.

En conférence de presse ce mardi à Yaoundé, il a montré toute son empathie par rapport aux victimes. En matinée, il a fait le déplacement pour voir de ses yeux l’endroit su massacre. Il aurait aimé y aller lundi dès qu’il a été mis au courant de l’incident, mais aurait été empêché.

Les symboles sont importants pour Motsepe. Il a débuté sa conférence en demandant à tous les présents d’observer une minute de silence en mémoire des huit disparus.

Lecture

Il y a des agréments légaux entre la CAF, le cocon, et le gouvernement. Mais une chose est claire dans mon esprits. Les spectateurs viennent à un match pour avoir du plaisir. Et en ce qui me concerne, nonobstant les obligations légales, même si c’est le Comité Local d’Organisation qui est responsable de la sécurité, nous sommes leurs partenaires. Et nous devrions nous assurer que la santé et la sécurité des parties prenantes, des spectateurs sont notre première obligation. Il n’y a aucune tolérance, absolument aucune sur des circonstances qui entrainent des blessures, et des décès. Nous devons prendre des mesures urgentes dès à présent (...)

La première chose est que la CAF a besoin d’un rapport sur ce qui est arrivé, ce qui aurait dû arriver, des circonstances qui ont entraîné des blessures et des morts. On veut savoir quelles sont les mesures urgentes et comment les implémenter pour que cela ne se reproduise plus, Nous sommes tous des partenaires et bien qu’ils y aient des agréments, nous sommes des partenaires.

Quand des personnes perdent leur vie, ou se blessent, je ne suis pas intéressé à savoir que c’est la responsabilité de quelqu’un d’autre et non la mienne. Nous devons assumer la responsabilité collective. Et assumer les responsabilités légales plus tard. C’est pour cela qu’il n’y a aucune tolérance, zéro tolérance sur les circonstances ayant amené ce drame.

J’ai eu beaucoup de discussions sur ce drame. Et je dirais que la première chose à faire est que le prochain match qui devait se jouer ici à Olembé aura lieu ailleurs. J’ai discuté avec le gouvernement et leur ai informé qu’un comité d’enquête doit être mis en place pour que nous sachions exactement ce qui s’est passé. Qui devait faire quoi et ne l’a pas fait. Nous attendons les résultats pour ce vendredi.

Les matchs seront reprogrammés ailleurs.