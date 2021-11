Bidoung Mkpatt : « un Président ne formule pas des voeux ; ses Hautes Instructions sont des ordres »

Le 6 octobre 2017 sur les plateaux de la chaîne Africa24, le ministre des Sports du Cameroun faisait des déclarations tapageuses et insistait sur le fait que le Cameroun sera prêt le jour J. Plus de quatre ans après cette interview au vitriol, on parle toujours des infrastructures devant servir à abriter la Coupe d’Afrique des Nations, malgré un décalage de deux ans.