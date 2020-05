Bastonnage des journalistes : Bassogog, comme Samuel Eto’o, Stéphane Mbia et autres

Cameroun - Contre-attaque : Le footballeur Christian Bassogog veut régler son compte à un journaliste de sport

Heureusement qu’il y avait déjà du monde lorsque Mr Diffo est arrivé sur les lieux.

Pour ne rien manquer du spectacle, Christian Bassogog lui-même était sur les lieux, même s’il serait resté dans sa voiture, peut-être question de ne pas respirer la poussière morbide que relâchait dans l’air le sol abimé de ce terrain d’infortune.

Le journaliste a lui-même décrit l’altercation dans un forum dédié aux journalistes :

« Je suis victime depuis hier nuit (samedi 23 Mai 2020) de menaces de la part des proches du footballeur Christian BASSOGOG. J’ai reçu une menace d’atteinte à ma vie hier nuit de la part de son frère aîné et ce matin lors de mon 2-0, le joueur s’est présenté au stade avec sa voiture et des hommes dans l’intention de me faire la peau. J’ai eu la vie sauve parce que ceux ci ont été retenus par des personnes présentes au stade. Ils sont repartis en me promentant que rien n’était fini. Le secrétaire général de l’AJSC, Sylvain KWAMBI, était présent au stade au moment des faits ».

Bassogog ne fait que suivre les exemples d’une longue lignée de joueurs camerounais, prêts à tordre le cou des hommes de média. Et pourtant, nos espaces sont toujours ouverts pour des droits de réponse. Mais décidément, ils préfèrent tous intimider.