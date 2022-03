Barrages CDM 2022 : les Fennecs domptent les Lions

Que c’est cruel pour Vincent Aboubakar et le Cameroun. Pour la première fois en huit rencontres, les Lions indomptables se sont inclinés devant les Fennecs. L’histoire retiendra donc que c’est que la génération Ryad Marhez qui a mis fin à la malédiction camerounaise. Grâce à un coup-franc bien envoyé de Youcef Belaili et une tête magnifique d’Islam Slimani peu avant la pause, l’Algérie a pris le dessus sur le Cameroun (0-1) ce vendredi à Japoma, à l’occasion du barrage aller du Mondial 2022. Les hommes de Djamel Belmadi n’ont pas volé leur victoire face à une équipe des Lions apathiques et sans imagination la majeure partie de la rencontre.

Un but et c’est tout

Pourtant, positionnés dans un 4-3-3 presque habituel avec un Jean Onana en lieu et place de Zambo Anguissa forfait pour cause de blessure, les Camerounais ont entamé la rencontre avec maîtrise. La circulation du ballon était assez fluide, et les hommes de Rigobert Songvont vite sortir les griffes. Sur un coup-franc donné à bonne distance, Toko Ekambi oblige le gardien algérien à se coucher pour contrer sa frappe à ras de terre (4e). Vincent Aboubakar créait à son tour le danger dans la surface de M’Bohli avec un enchainement passement de jambes et frappe. La balle n’est pas cadrée (6e).

Dominés, les Fennecs profitaient ensuite d’une erreur de marquage de Michaël Ngadeu pour se montrer dangereux. Heureusement pour les Camerounais, André Onana faisait la parade parfaite pour repousser la puissante frappe d’Islam Slimani (12e). La prochaine occasion algérienne sera la bonne. A l’exécution d’un coup-franc, Youcef Belaili trouve dans les airs Islam Slimani qui bat ensuite André Onana, d’une tête somptueuse (0-1, 41e).

De retour des vestiaires, Rigobert Song effectuait deux remplacements : Vincent Aboubakar et Martin Hongla cèdent la place à Léandre Tawamba et Kevin Soni. A peine entamée, la seconde période a dû être interrompue plusieurs minutes en raison d’une panne d’électricité dans le stade. A la reprise, Tawamba s’offre la première occasion de ce second acte. Mais la frappe de l’attaquant camerounais était trop mole pour espérer marquer (59e).

Le jeu baissait ensuite d’intensité avec d’un côté des Algériens qui n’arrêtent pas de se coucher, et de l’autre, des Camerounais impuissants offensivement. A l’image de cette frappe de Toko Ekambi qui file droit dans les gants de M’Bohli qui n’a pas besoin de forcer pour capter la balle (85e). Ou cette éclair de Choupo-Moting qui passe au-dessus de la cage algérienne (88e). Finalement, le but tant espéré n’arrivera pas. Les deux formations ont rendez-vous le 29 mars à Blida pour le match retour.