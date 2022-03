Barrages CDM 2022 : le Cameroun sans Ondoa, Sacha Boey et Njie

Parmi les 38 présélectionnés, Rigobert Song n’a retenu que 26 joueurs auxquels il a ajouté un local, l’attaquant de Coton Sport Patient Wassu. Pour le reste, ce sera sans Fabrice Ondoa, Sacha Boey et plusieurs autres joueurs présents à la CAN 2021. C’est le cas de Christian Bassogog, Clinton Njie, Stéphane Bahoken, Yvan Neyou, Enzo Ebossé, James Léa-Siliki et Jérôme Onguéné.