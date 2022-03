Barrages CDM 2022 : Cameroun – Algérie, le jour J

L’heure H approche. Ce soir, à 18 heures (heure de Douala), le Cameroun affronte l’Algérie. Le mach compte pour le barrage aller de la Coupe du monde 2022. Ce sera la huitième confrontation entre les deux nations. Sur le papier, l’histoire plaide en faveur des Lions indomptables qui totalisent 4 victoires et 3 nuls pour 11 buts marqués et 6 encaissés face aux Fennecs. Le Cameroun a également l’avantage de disputer ce match aller à domicile, à Douala, où la bande à Vincent Aboubakar a toujours bénéficier du support de leurs fans.

Un avantage psychologique auquel il faut ajouter le très beau parcours réalisé en Coupe d’Afrique des Nations. En atteignant les demi-finales. Tombés sur une équipe d’Egypte toujours aussi dur à manœuvrer, les Lions indomptables se sont seulement inclinés lors de la séance de tirs aux buts face aux Pharaons. Pour terminer la compétition, la sélection camerounaise est portée par son public pour prendre le dessus sur le Burkina Faso dans le match pour la 3e place, après avoir été menée 0-3.

Pour atteindre ces barrages, les Lions Indomptables ont réalisé quasiment un parcours presque parfait avec 5 victoires et une défaite lors des 6 journées des éliminatoires. Ces résultats leir ont permis de devancer notamment la Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Malawi. Pour tenter de se qualifier pour le Mondial 2022, la sélection camerounaise compte sur son meilleur buteur Vincent Aboubakar. Mais il faudra se méfier de cette équipe algérienne revancharde. Pour ce rassemblement, Belmadi a fait des choix forts puisque les Ounas, Benrahma, Bounedjah ou Brahimi n’ont pas été convoqués. Déçu des dernières prestations de son équipe, Belmadi a sanctionné quelques éléments décevants lors de la CAN. Pour passer ce tour, l’ancien joueur marseillais a appelé les Mandi, Bensebaini, Atal, Bennacer, Mahrez, Slimani ou Belaïli. Pour un classique à la porte du Mondial, mais pour quel résultat cette fois ?