Barça : Messi, la belle formule signée Samuel Eto’o

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi (34 ans, 47 matchs et 38 buts toutes compétitions cette saison) devrait bien prolonger avec le FC Barcelone. De quoi ravir son ancien coéquipier barcelonais Samuel Eto’o (2004-2009), qui n’imagine pas le milieu offensif argentin porter un autre maillot que celui des Blaugrana.

« Leo Messi est le Barça, et le Barça est Leo Messi. Et non, je ne l’imagine pas avec un autre maillot. C’est son club, sa maison, son amour. Je ne pense pas que sa prolongation soit une question d’argent. Ses ambitions sont sportives, et je sais que le président Joan Laporta est en train de préparer un projet fiable, intéressant. Prenez par exemple le recrutement de Sergio Agüero (arrivé libre en provenance de Manchester City cet été, Ndlr.) : à mon sens, ils peuvent atteindre les 60 buts par saison avec Messi », a estimé le Camerounais lors d’une interview accordée au quotidien argentin La Nación.