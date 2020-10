Ballon d’Or Dream Team : Thomas Nkono parmi les 10 nommés au poste de gardien

Thomas Nkono est en compétition avec d’autres grandes stars mondiales comme Gianluigi Buffon (Italie), Gordon Banks (Angleterre), Iker Casillas (Espagne), Sepp Maier (Allemagne), Manuel Neuer (Allemagne), Peter Schmeichel (Danemark), Edwin Van de Sar (Pays-Bas), Lev Yachine (Russie) et Dino Zoff (Italie).

Thomas Nkono, ancien gardien de but du Canon Sportif de Yaoundé, est le seul Africain parmi les gardiens de but, avec sa brillante carrière tant en club qu’en sélection. Le double ballon d’or africain (1979 et 1982) reste une référence à son poste dans le monde et reste le parangon africain à son poste.

La Dream Team sera dévoilée en décembre 2020.