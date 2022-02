Assises Fécafoot - AG de 2009 : le grand mensonge

Samuel Eto’o, le Président de la Fédération Camerounaise de Football, a un plan en tête. Il estime que c’est ce plan qui va remettre le football camerounais sur les rails. Et c’est à gros coup Marketing qu’il pilote l’affaire, vu son génie pour les médias et les médias sociaux. Les caciques de l’AG de 2009 avaient pourtant vu en son élection un appel du peuple pour laisser les voies des tribunaux. Et c’était à Samuel Eto’o de les accueillir.