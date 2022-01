Arbitrage : un trio algérien et un duo marocain pour Cameroun - Burkina Faso

C’est un trio arbitral de qualité qui est appelé à diriger la rencontre qui va lancer la 33e Coupe d’Afrique des Nations, et la première au Cameroun depuis plus de 50 ans. Mustapha Ghorbal au centre, Abdelhak Etchiali (1er assistant) et Mokrane Gourari (2e assistant) assureront les opérations sur le terrain.