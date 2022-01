Antonio Conceiçao : « On a été présents à la fois sur les plans défensif et offensif »

« Je suis satisfait de mes joueurs qui ont respecté les consignes pour aller gagner le match en dépit des occasions ratées en première période. En plus de la victoire, c’est notre match où l’équilibre attaque-défense a été le plus respecté. Je suis très heureux de notre production face à une belle équipe de la Gambie. En vérité, elle n’a pas changé de stratégie, elle a battu son succès de cette manière et ce soir, nous avons insisté sur notre jeu.

Concernant les demi-finales, ce qui me préoccupe le plus, c’est de voir mes joueurs récupérer, ce fut un match éprouvant sur le plan physique. Nous allons nous reposer et analyser notre prochain adversaire et mettre la stratégie en place. Je suis vraiment content de mes joueurs

Pour le prochain match, j’ai confiance en mes quatre défenseurs. Il y a aussi un énorme travail collectif à saluer »