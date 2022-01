Antonio Conceiçao heureux, mais sans plus - Verbatim de la conférence de presse

’A partir de maintenant on doit se préparer mentalement. On sait que nous allons jouer ici à Olembe, et nous allons à partir de ce mardi entamer notre préparation".

Vous avez été moins brillant offensivement, quelles sont vos explications à ce sujet ? Vos attaquants ont-ils manqué de précision ?

La vérité est que nous avions effectivement attaqué le match très fort. Dans la phase offensive, nous voulions passer par le milieu et le côté, nous avons joué avec une équipe qui s’est pratiquement assise en défense, et qui a congestionné l’axe du terrain. Cela rendait toute progression difficile.

On a essayé de prendre nos marques dès l’entame et nous avons essayé de jouer les balles en profondeur. C’est une phase de jeu que nos joueurs connaissent parfaitement, mais nous avons encaissé ce but en deuxième mi-temps. On cherchait à passer par la zone centrale, on a eu beaucoup d’opportunités. Aboubakar a essayé de marquer à ce moment là. L’équipe du Cameroun n’a pas été brillante, mais elle a bien joué contre une équipe qui défend bien. Ce qui est important c’est la perspective de la suite.

Vous avez joué avec trois milieu de terrain défensif, vous n’avez pas mis un milieu relayeur pour apporter les solutions devant. Comment vous l’expliquez ?

Nous avons opté aligner trois milieux de terrain, pour bien tourner le ballon, un peu à l’image de ce qui a été fait contre l’Ethiopie. On a eu une bonne circulation du ballon, mais nous savions bien comment joue l’équipe du Cap Vert contre les bonnes équipes. On savait qu’ils essayeraient de lancer des transitions rapides. L’une d’elle a été concrétisée.

Je ne pense pas qu’on a perdu le contrôle du match. Il nous a manqué la dernière passe. On s’est créé deux ou trois situations de but. Mais c’est comme ça le football. Dans les vingt dernières minutes, on a mis en place une formation très offensive pour créer des occasions et marquer.

Les Lions Indomptables prennent d’abord le but avant d’enchainer sur leurs deux premiers matches, là c’est l’inverse, avaient-ils déjà la tête au deuxième tour ?

Non on n’a pas tenu compte de cela. On a joué les deux mi-temps avec le même système de jeu. Oui. Certains de nos joueurs offensifs avaient des problèmes physiques, mais nous n’avions pas dans la tête le fait qu’on été déjà passé. Nous avions beaucoup de motivation et nous avons fait de notre mieux. Nous avons pris trois buts dans cette phase et on aurait pu faire mieux, mais le Cameroun, tout au long de son parcours est une équipe qui a un bon moral. Nous sommes de plus en plus concentrés et on va le demeurer.

En conférence d’avant-match l’objectif était de réaliser le sang faute, c’est une qualification avec un gout d’inachevé un petit peu ce match nul 1-1 ?

Je ne suis pas très d’accord, on a fait ce qu’on devait faire. Dans cette phase on a été supérieurs à toutes les autres équipes du groupe. Nous devons faire une analyse globale. L’équipe s’est bien comportée. L’adversaire a ses mérites et certaines capacités. Ce n’était pas facile de traverser ce mur défensif. Nous avons atteint notre objectif de nous qualifier et d’être premiers.