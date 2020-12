Antonio Conceiçao félicite les Lions U20

Le sélectionneur national du Cameroun a tenu à féliciter les jeunes Lions qui ont remporté le tournoi de l’UNIFFAC et se sont aussi qualifiés pour la Coupe d’Afrique de la catégorie qui aura lieu en Mauritanie. Par l’intermédiaire des réseaux sociaux de la Fecafoot, le Portugais s’est ainsi exprimé : « Je tiens à féliciter toute l’équipe des Lions U20 pour sa brillante qualification pour la CAN et la finale du tournoi Uniffac remportée haut la main. Félicitations à tout le staff technique et médical et bien sûr aux brillants joueurs ».