Anthony Pla : « le Cameroun va-t-il se faire "sucrer" la CAN ?  (...)

Une rumeur selon laquelle le Coupe des Nations d’Afrique (CAN) pourrait être avancée au 4 janvier 2022 et délocalisée vers le Qatar pullule sur la toile ces derniers jours. Un remous qui a poussé le journaliste Anthony Pla à régir. « Le Cameroun va-t-il se faire “sucrer” la CAN ? Des polémiques et rumeurs persistantes. Maintenant les rumeurs parlent d’une délocalisation au Qatar, Maroc, Afrique du Sud, et d’un “dossier” qui serait dans les mains de la FIFA ? Mais la CAN c’est la CAF, et Motsepe a récemment dit qu’il est convaincu qu’on aura une belle CAN au Cameroun », a écrit notre confrère.

Selon le journaliste, la CAF a dévoilé le 5 décembre 2021 la liste des 219 personnes qui vont composer la délégation officielle lors de la prochaine CAN au Cameroun et ce, malgré les retards et les difficultés que l’organisation peut connaître. Pour lui, les rumeurs qui circulent ne rien de plus des rumeurs. « Pour le moment ce ne sont que des rumeurs qui sortent un peu partout… attendons les réponses des instances citées avant de tirer des conclusions. Beaucoup de choses ne collent pas dans ce qui est sorti aujourd’hui. Sans oublier qu’on parle d’une déclaration faite sur la chaîne égyptienne Al-Hayah TV par Abdel Moneim Hussein "Shatta" (ancien membre de la CAF) publiée par Goal. Pour le moment, aucune vidéo n’est trouvable », fait-il remarqué. Notons que le trophée de la CAN 2021 se trouve actuellement au Cameroun, pays hôte de la compétition.