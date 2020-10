Anthony Baffoe : « Nous sommes très satisfaits des infrastructures que nous avons visitées. Nous sommes fiers d’être Africains ».

Le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, le gouverneur de la région du Littoral Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, faisaient partie de la délégation camerounaise.

A Japoma, aucun détail n’a été négligé par les spécialistes de la CAF. Premier arrêt, les installations du VAR pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Tout comme les deux stades annexes et leurs vestiaires, inspectés avec soin. La délégation d’une dizaine de personnes dirigée par Anthony Baffoe s’est ensuite rendue au stade principal. La pelouse, les bancs de touche, les vestiaires, la salle de presse et autres équipements ultramodernes ont été passés au peigne fin. Et pour permettre à la délégation de la CAF de travailler en toute quiétude, la presse a été tenue à très bonne distance durant tout le parcours.

Le stade de la Réunification à Bépanda, deuxième halte de la mission d’inspection, a lui aussi impressionné les officiels de la CAF. L’aire de jeu à la pelouse verdoyante était le premier centre d’intérêt de la visite. Quelques ballons de football disposés autour du rond central donnent une allure particulière à ce vieux stade métamorphosé en joyau architectural. Mais pas assez pour dissiper la rigueur de l’équipe de la CAF, concentrée à passer et repasser en revue l’état de la pelouse pendant de très longues minutes. Comme à Japoma, toutes les autres installations et commodités ont été vérifiées avec attention. Ici également, la satisfaction pouvait se lire sur les visages de l’équipe d’Anthony Baffoe qui s’est également rendue au stade annexe de la Réunification et aux stades d’entraînement de Bonamoussadi et Mbappe Leppe à Akwa.

Outre ces infrastructures officielles, la délégation de la CAF a visité le stade des Brasseries du Cameroun et celui de la Kadji Sports Academy. L’autre partie de la mission d’inspection, quant à elle, a visité les huit hôtels retenus dans le cadre de cette compétition. La délégation de la CAF devrait achever sa mission avec le site de Limbé-Buea ce vendredi.