André Onana : « on va apprendre de nos erreurs, moi le premier  (...)

« Nous avons travaillé pour jouer des matches pareils, pour représenter notre pays dans des compétitions pareilles. Je suis content du résultat, vous savez, on a eu à faire de meilleurs matches, c’est sûr qu’on va apprendre de nos erreurs, moi le premier », a déclaré André Onana en fin de match.

« Le Burkina Faso est une belle équipe, elle nous a créé beaucoup de problème, mais on a démontré que nous sommes meilleurs qu’eux, c’est la raison pour laquelle on a gagné ce match. On va tout faire pour gagner cette compétition », a-t-il conclu. Le gardien camerounais et ses coéquipiers redescendent dans l’arène jeudi. Ce sera contre l’Ethiopie.