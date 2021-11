André Onana : « J’étais un peu stressé avant le match »

« Ça donne un très bon feeling… J’étais un peu stressé avant le match, mais mes coéquipiers m’ont aidé. Ils m’ont parlé et m’ont mis à l’aise. Je suis content que tout se soit bien passé… », a lâché André Onana au terme de la rencontre. Le gardien camerounais se souvient que ses coéquipiers ont dû booster son moral dans les vestiaires, pour le mettre dans le bain. « Quand on est entré dans le stade et qu’on s’est assis dans les vestiaires, j’étais nerveux. Certains joueurs pouvaient le voir en moi. Nouss (Noussair Mazraoui, Ndlr), m’a dit : "André, tu n’es pas comme ça normalement". Zaka (Zakaria Labyad, Ndlr.) a également dit quelque chose comme ça. C’était un moment spécial pour moi », se souvient le gardien camerounais.

Revenir sur le terrain, pour un match de Ligue des champions, après dix mois de suspension n’avait en effet rien d’aisé pour le Lion indomptable. « Dix mois, c’est long. Ce n’était pas facile pour moi. Je suis heureux d’être de retour… Vous devez traverser beaucoup de choses. Je suis heureux et j’essaie de ne voir que le positif. J’essaie d’aller de l’avant », a ajouté le Camerounais.