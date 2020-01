André Onana et Joel Matip dans l’équipe-type de la CAF

Ils ont eu une saison extraordinaire dans leur club respectif. Avec Ajax Amsterdam, le jeune portier André Onana a eu un parcours exceptionnel en Champions Ligue Européenne et seulement quelques secondes l’ont éloigné de la finale de la compétition. Joel Matip a connu la saion la plus réussie de sa carrière avec à la clé un trophée de la plus importante compétition d’Europe, la Champions Ligue. Leur performance les a conduit à faire partie du onze type de l’Afrique tel qu’organisé par la FIFPRO et la CAF.