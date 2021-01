Amical : le Cameroun perd contre le Niger, 1-2

Alors, c’est d’une improvisation bureaucratique qui étend ses tentacules sur le rendu sur le terrain.

Sur ce match, aucun plan de jeu, aucune cohérence entre les différentes lignes, aucune structure de jeu.

Les joueurs ne semblent pas savoir quelles sont leur responsabilités lors des quatre phases de jeu. Les mouvements offensifs ne semblent pas avoir été travaillés pour chercher la cohérence.

Les deux défenseurs centraux jouent sur la même ligne longitudinale et les latéraux sont bien trop absents du jeu offensif.

Et pourtant, Ndtoungou Mpile vit avec ces joueurs dans le même espace depuis plusieurs semaines. Si la question de la préparation physique ne devrait plus se poser, l’on est en droit de se questionner sur la qualité et la quantité de ses séances tactiques puisque chacun joue clairement sa partition. Les lignes sont bien trop éloignées pour favoriser un eu harmonieux.

Le but camerounais a été marqué par Jacques Zoua à la 87e minute. Il réduisait le score à 1-2. Mais ce sera trop peu et trop tard pour refaire le retard.