Amical : Cameroun – Nigeria en juin ?

A en croire le site internet camerounais, les négociations entre la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) et celle du Nigeria sont pratiquement conclues. Il ne resterait plus qu’à rendre l’information officielle. A Yaoundé, des sources à la Fécafoot confirment que les retrouvailles (le Nigeria avait battu le Cameroun 3-2 en huitièmes de finales de la CAN 2019) entre les deux pays sont ont de grandes chances de se tenir le 4 juin en Autriche. Et ce n’est d’ailleurs pas le seul match que les Lions Indomptables pourraient livrer pendant la prochaine fenêtre FIFA.

Footazimuts croit également savoir que des discussions ont lieu avec d’autres nations comme le Sénégal, l’Algérie, le Ghana et le Benin. Deux matchs en perspective pour Antonio Conceiçao qui compte roder davantage son effectif en attendant le démarrage des éliminatoires du Mondial 2022. Initialement prévu en juin, le démarrage de cette campagne qualificative pour le Qatar a été reporté en septembre. Le Cameroun devait respectivement accueillir le Malawi (le 6 juin) avant de se déplacer en Côte d’ivoire (le 13 juin).