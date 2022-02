Aliou Cissé : « nous méritons notre étoile »

« Ce fut long et difficile, parfois compliqué. Mais on n’a jamais abandonné. C’était un match difficile. On a manqué une pénalty et d’autres opportunités qu’on n’a pas su concrétiser. Les garçons ont fait preuve d’un gros mental. Nous dédions ce trophée au peuple sénégalais parce que depuis les indépendances nous cherchons cette étoile. Nous l’avons enfin.

Nous avons préparé ce match dans tous les sens. On savait qu’on pouvait le gagner pendant les 90 minutes, pendant les prolongations ou aux tirs au but. On savait que nous méritions cette victoire. On n’a jamais douté », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse.