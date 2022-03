Algérie - Cameroun : Vincent Aboubakar, est-ce grave ou pas ?

« Vincent Aboubakar a eu une douleur au talon à la mi-temps, mais ce n’est pas grave. Il avait un soucis au niveau des talons et la pelouse qui était un peu plus lourde, nous n’avons pas voulu prendre de risque car le match retour sera très important », avait alors expliqué le patron des Lions Indomptables.

Il s’agissait donc d’une sortie à titre conservatoire pour ménager le marquer et le protéger en vue du match retour.

Aboubakar Vincent quant à lui estime que sa blessure est grave. Il n’est pas convaincu qu’il pourra tenir son rôle lors du match retour de mardi à Blida en Algérie. Et cela pose bien évidemment des soucis. C’est que le joueur est l’un des seuls Lions Indomptables à pouvoir changer presqu’à lui seul le destin d’un match. La preuve est ce match de finale pour la conquête du cinquième Tite africain des Lions Indomptables. Alors qu’il était mis sous pression par le sélectionneur Hugo Broos lors de la CAN 2017 au Gabon, il est sorti du banc pour inscrire le but vainqueur face à l’Égypte. Cette réalisation fut le fruit d’un exploit individuel d’éclat, à la mesure de ce dont le joueur est capable.

Lecture

Sans Aboubakar Vincent à Blida mardi, cela présupposera que Toko Ekambi sera bien seul en l’absence du trio installé par Conceiçao Da Silva, et qui produisait des buts à profusion. Pour venir à bout de l’Algérie sur son sol et sans autant de supporters que ceux transportés au Cameroun par Air Algérie, les Lions Indomptables risquent de se sentir bien seuls.

Pour cette génération, on ne sait pas encore ce que cela veut dire. Pour les génération du début des années 2000, c’était une bénédiction de jouer loin de sa base, loin de la pression imposée par ses supporters.

Présent aussi en conférence de presse, Choupo-Moting estime aussi que nous avons « joué contre l’une des meilleures équipes du continent. Nous allons essayer de jouer un meilleur match à Blida et gagner par n’importe quel moyen. Je pense que mes coéquipiers ont le même raisonnement que moi ».

« Je suis toujours heureux de jouer pour mon pays, tout ce qui s’est passé est du passé. (...) On a joué contre une grande nation. L’Algerie a joué très défensivement et on ne s’attendait pas à ça », a-t-il rajouté.