Algérie - Cameroun : selon Belmadi, il faut créer une atmosphère invivable aux Lions

Il a débuté sa conférence de presse par un diagnostic de l’échec de la participation algérienne à la CAN 2021, puis, les deux matchs des barrages ont rapidement pris la place ! Un crédo qui fut le principal sujet de la dernière demi-heure de la conférence de presse de Djamel Belmadi. Une double confrontation dont les détails de préparation n’ont pas filtré malgré plusieurs échos d’une préparation dans un pays limitrophe, la Guinée Équatoriale.

Traumatisés par la pelouse, Djamel Belmadi et ses joueurs ont cependant mis leur pleine concentration sur la double confrontation prévue fin mars face aux Lions Indomptables. Un mauvais souvenir qui fut abordé par le sélectionneur lorsqu’il fut interrogé sur le choix du Stade de Japoma pour le match aller. « J’ai envie de jouer dans une belle pelouse, ils ont les joueurs pour. On est traumatisés par la pelouse, elle était catastrophique. Mais je n’ai pas peur du stade ni de la ville. On veut juste jouer un match de foot », a ainsi déclaré Belmadi au sujet du choix de l’arène qui abritera le match aller le 25 mars prochain.

Pour le match retour, Djamel Belmadi a indiqué avoir effectué une visite d’inspection au Stade Mustapaha Tchaker en vue de constater les préparatifs à cette joute décisive. Une visite d’évaluation à laquelle Belmadi en est ressorti satisfait félicitant les personnels impliqués dans les travaux de réfection de la pelouse. Une bonne pelouse qui favorisera le jeu offensif des Verts dans ce qui représentera pour Djamel Belmadi "les deux matchs les plus importants de sa vie".

Enfin, invité à lancer un appel populaire à soutenir l’EN dans cette phase décisive, Djamel Belmadi s’est laissé aller à un souhait sur l’ambiance à créer autour du match retour qui se jouera à Blida. « On sait que nos supporters nous attendent à Blida. Il faut que notre stade soit la Bombonera. On joue le match retour dans notre pays, la qualification ne peut pas nous échapper. On veut la fêter avec notre peuple . » a ainsi conclu Djamel Belmadi. Un voeu qui pourrait être exaucé par les supporters présents à Blida qui auront à coeur de communiquer leur passion et amour de l’EN avec tout l’effectif et staff présent. RDV pris pour faire voyager La Bombonera de Buenos Aires à Blida.