Algérie - Cameroun : Rigobert Song dos au mur

Dans cette étape plus ou moins anxiogène, les mots peuvent avoir des vertus galvanisantes. Surtout au plan psychologique. N’est-ce pas l’une des raisons pour lesquelles Rigobert Song a été nommé au poste de manager - sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun ? C’est lui-même qui le dit : « mon rôle est très simple : c’est de pouvoir apporter aux joueurs l’expérience que j’ai pu obtenir durant ma carrière ». Forcément, préparer un match retour capital d’une compétition avec l’obligation de gagner, ça le connaît. « Nous sommes des compétiteurs. Nous avons l’habitude de ce genre de situation ».

Réputation de gagneur

A quelques heures de ce barrage retour du Mondial 2022 à Blida contre des Fennecs vainqueurs à Douala 0-1, Rigobert Song se montre combattif. « On n’a pas su gérer certains petits détails [au match aller] mais on a eu l’opportunité de voir ce qui n’a pas marché », promet Song. Crédité d’une réputation de gagneur, celui qui a soulevé la Coupe d’Afrique 2000 et 2002 fait tout pour chasser le pessimisme quia gagné certains fans des Lions : « On va essayer d’être vraiment compétitifs (…) Nous ferons tout pour faire mieux que lors du match aller ».

Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ne sont pas les seuls attendus au pied du mur ce soir. Leur manager aussi. La nomination de Rigobert Song n’a en effet pas fait l’unanimité au sein de l’opinion nationale. Tantôt en raison du timing, tantôt à cause de son palmarès d’entraîneur ( éliminations au premier tour du CHAN 2018 et de la CAN U23 de 2019). Pour beaucoup, Rigobert Song est condamné à l’exploit. C’est ce soir ou (peut-être) jamais. De la rencontre de ce soir dépend le devenir d’une équipe qui se trouve à la jonction entre deux destin : la fin d’une génération ou le sursaut. L’estime, l’admiration et le respect que de nombreux Camerounais ont pour Rigobert Song se jouent aussi dans ce match des barrages. Lui qui n’a même pas encore officiellement signé son contrat…