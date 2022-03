Algérie - Cameroun : Mboma accompagne les Lions à Blida

Dans la délégation qui a quitté Douala ce dimanche, une figure emblématique des Lions indomptables : Patrick Mboma. L’ancien buteur et numéro 10 du Cameroun qui semble désormais très proche du staff technique dirigé par son ex coéquipier Rigobert Song aurait officieusement pour mission de booster le moral des joueurs avant ce duel capital. Battus à Japoma vendredi (0-1), Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont en effet condamnés à un exploit au stade de Blida mardi prochain. Les Lions indomptables doivent impérativement remporter le match sans encaisser, à défaut de s’imposer avec 2 buts d’écarts. Une mission possible ?