Algérie – Cameroun : Mbappé hésite, Tchouaméni prend position

Demain soir aura lieu le barrage retour entre le Cameroun et l’Algérie. Après leur victoire un but à zéro à l’aller, les Fennecs sont en bonne posture pour rallier le Qatar. Kylian Mbappé devrait être indécis sur l’issue de ce choc, lui qui possède des racines avec les deux pays : « Le Cameroun et l’Algérie, c’est une partie de moi. Je les supporte les deux. J’ai des origines. Ma nationalité est Française mais mes origines sont algériennes et camerounaises. Je ne peux renier mes origines et je suis très content », a-t-il lancé.

Tchouaméni supportera le Cameroun !

Son coéquipier chez les Bleus, Aurélien Tchouaméni a pris lui position pour les Lions Indomptables : « Je les supporte car c’est une partie de moi. Mes parents sont d’origines camerounaises. J’ai eu l’occasion d’aller au Cameroun plusieurs fois. J’y étais encore l’hiver dernier donc oui je suis. On avait mise au vert à Marseille et j’avais mis le match (contre l’Algérie) avec William (Saliba). On était forcément déçu du résultat mais il y a un deuxième match et on verra ce qu’il va se passer », a-t-il annoncé.