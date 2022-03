Algérie – Cameroun : les tickets se vendent 20 fois plus cher au marché noir

Après leur victoire 1-0 au Cameroun lors du barrage aller, les Fennecs ont pris un avantage conséquent et peuvent légitimement rêver de la Coupe du Monde au Qatar. Pour cela, il faudra confirmer le bon résultat de l’aller à Blida mardi soir pour un match qui s’annonce historique. Rapidement, la ferveur s’est propagée avec des fils d’attente immenses et les places se sont envolées. Il faut dire que le prix d’entrée (500 dinars, soit un peu plus de trois euros) avait de quoi séduire.

Des prix 20 fois supérieurs

Et comme souvent dans ce genre d’évènement, les prix de vende au marché noir dépassent largement celui initialement fixé. Sur des sites de revente, on retrouvait des tickets à des montants plus de dix voire vingt fois supérieurs au prix d’achat pour monter jusqu’à plus de 10 000 dinars. Malheureusement, ces pratiques sont monnaie courante pour ces évènements si demandés. En attendant, le stade sera quoi qu’il arrive plein et l’ambiance promet d’être complètement folle avec un rêve : la qualification au Mondial au Qatar.