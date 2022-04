Algérie - Cameroun : le sélectionneur Rigobert Song explique comment le Cameroun a battu l’Algérie (vidéo)

L’Algérie est tombée de haut après la victoire des Lions Indomptables à Blida mardi dernier. Et plusieurs jours plus tard, l’énervement de la défaite est encore autant présent chez les supporters des Fennecs. En conférence de presse d’après-match, les medias algériens ont voulu comprendre comment Rigobert Song a fait pour arracher la victoire, encore plus dans les dernières secondes de la partie.