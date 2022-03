Algérie - Cameroun : le drame et la délivrance

L’Algérie recevait les Lions Indomptables du Cameroun au Stade Mustapha Tchaker de Blida convaincu que tout avait été pensé au millimètre près. Et effectivement, le staff entier de cette sélection avait planifié, mis en place un plan, exécuté la première phase au Cameroun, contrôlé et fait des ajustements et s’attendait à monter au zénith après leur qualification sur ses terres. Et l’historique des joutes sur ce stade leur donnait raison.