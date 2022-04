Algérie - Cameroun : la touche qui a éliminé l’Algérie | Analyse tactique

C’était certainement la dernière action du match mardi dernier à Blida. Au Cameroun, il était déjà plus de minuit et un calme assourdissant avait envahi toutes les villes du pays cinq minutes plus tôt lorsque Touba avait converti un corner pour niveler la marque. Et cela signifiait l’élimination des Lions Indomptables. Puis il y eût un coup franc tiré par Kundé Malong qui a débouché sur une touche.