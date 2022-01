Cameroun - Algérie : Avantage historique aux Lions indomptables

Et puis il y a des affaires non résolues entre les deux pays et une qui irrite est le décès de l’attaquant camerounais Ebossé décédé devant joueurs et staff de la JSK dont l’enquête semble avoir été totalement bâclée.

Il y a aussi cette manie à dégrader tout ce qui se fait au Cameroun, comme cette focalisation sur la pelouse de Japoma alors que le terrain était dans cet état pour les deux équipes. Et la plainte de la chaleur à Douala quand on sait les grosses chaleurs dans les villes algériennes et les 90% du pays qui sont désertiques.

L’Algérie, 29e meilleure formation au classement FIFA, devait se réjouir de rencontrer la 50e. Cela se pourrait que ce soit le contraire.

C’est que le football est aussi une affaire mentale. En sept confrontations officielles, les Verts d’Algérie n’ont jamais battu les Lions Indomptables. Le Cameroun est sorti vainqueur à cinq reprises, alors que deux confrontations se sont soldées par un score de parité.

En match amical cependant, l’Algérie avait étrié le Cameroun 4-0 au tournoi de Libreville en 1995 puis, à la séance de pénalty au tournoi de Dakar en 1991 (0-0, victoire aux tirs au but 6-5).

Pour remporter la première victoire des Lions Indomptables à Abidjan en 1984, le Cameroun avait écarté de son chemin, lors des demi-finales, l’Algérie à Bouaké. C’était le 14 mars aux tirs au but après un match nul vierge.

A la CAN 1986 en Egypte, le Cameroun s’est imposé 3-2 dans le cadre de la phase de poules.

La troisième retrouvaille officielle a eu lieu le 15 février 1998 lors de la CAN organisée au Burkina Faso. Les Lions indomptables se sont imposés (2-1).

La quatrième confrontation dans ce registre s’est déroulée pendant la CAN 2000 organisée conjointement par le Ghana et le Nigeria. En quarts de finale, le Cameroun l’a emporté (2-1).

A la CAN-2004 en Tunisie, les deux équipes, qui ont croisé le fer dans le cadre du premier tour, n’avaient pu se départager (1-1).

Le dernier face-à-face remonte à octobre 2017 pour le compte des qualifications au Mondial-2018 en Russie. Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (1-1) au match aller disputé à Blida, alors que les Lions indomptables l’avaient emporté au match retour (2-0).

Les précédentes confrontations entre les deux sélections

Matchs officiels :

Algérie-Cameroun (1/2 finales CAN -1984) 0-0 (4-5, au t.a.b)

-1984) 0-0 (4-5, au t.a.b) Algérie-Cameroun (1 er tour CAN -1986) 2-3

tour -1986) 2-3 Algérie-Cameroun (1 er tour CAN -1998) 1-2

tour -1998) 1-2 Algérie-Cameroun (1/4 finale CAN -2000) 1-2

-2000) 1-2 Algérie-Cameroun (1 er tour CAN -2004) 1-1

tour -2004) 1-1 Algérie-Cameroun (Qualif Mondial 2018 / Blida) : 1-1

Cameroun-Algérie (Qualif Mondial 2018 / Yaoundé) :2-0

Matchs amicaux :