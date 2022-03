ALG - CAM : des milliers d’Algériens s’accaparent déjà les tickets

Le Cameroun affronte l’Algérie mardi à Blida, dans le cadre du match retour des barrages de la Coupe du monde 2022. A deux jours de cette rencontre, les supporters algériens se bousculent déjà par milliers dans les différents points de vente des tickets d’accès au stade. Et vu comme c’est parti, les tribunes du stade Mustapha Tchaker devraient briller aux couleurs vertes et blanches des Fennecs. C’est sûr, la bande à Ryad Mahrez est partie pour compter sur son douzième homme.

Un avantage dont les Camerounais n’ont pas su profiter au stade de 50 000 places de Japoma vendredi, à l’occasion du match aller. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont en effet perdu 0-1. Ce qui leur rend la tâche encore plus difficile. Si les poulains de Rigobert Song sont condamnés à la victoire sans encaisser – à moins de gagner avec un écart de 2 buts – ils devront avant tout remporter la bataille psychologique que vont leur mener les fans de Djamel Belmadi et ses hommes. Autant le dire, la mission s’annonce difficile.