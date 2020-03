Ajara Njoya : Les Jeux Olympiques, le rêve de tout sportif

La double confrontation entre le Cameroun et la Zambie pointe son nez. Ce jeudi à Yaoundé, Lionnes Indomptables et Copper Queens livreront la première manche de leur duel comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ajara Njoya, vedette des Lionnes, ne cache pas sa méfiance vis-à-vis de la Zambie. Les Copper Queens de la Zambie ont anéanti sur leur passage les espoirs des Harambee Starlets du Kenya et des Mighty Warriors de la Zimbabwe, une raison pour Ajara Njoya et le Cameroun de s’en méfier à l’orée du duel qui les oppose.