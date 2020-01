Ahmad Ahmad : « Je suis au Cameroun pour écouter »

« Aujourd’hui marque la deuxième visite officielle au Cameroun, la première était avec le chef de l’Etat et cette fois, je suis en visite de travail pour rencontrer les autorités compétentes du football et les parties prenantes, et prendre des décisions importantes concernant la CAN 2021 ». Tels sont les premiers propos de l’homme fort de la Confédération Africaine de Football à l’aéroport de Nsimalen peu après son arrivée.