Ahmad Ahmad abandonne le Centre d’Excellence e la CAF à Mbankomo

Depuis 2010, le Centre d’Excellence de la CAF de Mbankomo sert les footballeurs africains de multiples façon. Ce domaine de plusieurs dizaines d’hectares construit en banlieue de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun a été inauguré en 2010 et sa conception fut l’œuvre de Issa Hayatou, ancien président de la Confédération Africaine de Football et de Sepp Blatter qui était aux commandes de la Fédération Internationale de Football Association. Sa mission premie était celle d’un Centre d’Excellence et de Haute Performance de la CAF dans la sous-région de l’Afrique Centrale.