Affaire de corruption : la Fécafoot vole au secours de Billong et Aboubakar

Le communiqué de la Fécafoot



La Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) a appris sur les réseaux sociaux l’existence d’une prétendue affaire de match truqué dans le championnat de Turquie qui impliquerait les joueurs des Lions Indomptables Vincent Aboubakar et Jean-Claude Billong.

Les deux joueurs camerounais sont victimes d’insinuations ridicules selon lesquelles ils auraient manigancé pour que Besiktas, auquel appartenait Vincent Aboubakar, remporte sur un large score son match contre HataySpor, de Jean-Claude Billong, le 1er mai 2021.

La Fecafoot est indignée par la faiblesse, la facilité et la vacuité des accusations ainsi portées sur ces joueurs, qui ne reposent sur aucun élément de preuve. Vincent Aboubakar et Jean-Claude Billong sont deux Lions Indomptables qui se sont toujours caractérisés par un comportement sportif remarquable et une éthique irréprochable.

A cet égard, la Féca foot a une totale confiance dans les deux joueurs des Lions Indomptables et leur apporte tout son soutien face à la cabale dont ils sont l’objet. Par ailleurs, ainsi que le confirme l’entraineur-sélectionneur Antonio Conceiçào, la sélection au sein des Lions Indomptables relève de la seule responsabilité de l’entraineur-sélectionneur, sans interférence aucune. Cette sélection s’obtient sur le seul mérite basé sur les performances sportives.