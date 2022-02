Adama Ndione, journaliste sénégalais : « Le Cameroun a su organiser une compétition optimale »

Sur le plateau de The CAN to Be, le journaliste sénégalais Adama Ndione a vanté la qualité des pelouses de la CAN, ainsi que les efforts du Cameroun.

« Les questions de pelouse ont beaucoup fait parler durant cette compétition, je le disais l’autre jour à Bafoussam pour moi, l’une des meilleures pelouses de la compétition. Et Ahmadou Ahidjo a tenu. Et c’est tout à l’honneur du Cameroun. Je sais que c’était un défi hyper compliqué mais le pays y a consacré beaucoup d’efforts. Et ces efforts, il faut les reconnaître. Que le pays a su mettre du sien pour organiser une compétition optimale, malgré certains faits annoncés ça et là, que ce soit des fake news qui ont beaucoup circulé. C’est tout à l’honneur de ce pays, malgré les écueils qui ont commencé avant la CAN. Aujourd’hui, tout le monde est satisfait et je pense qu’on n’entendra pas parler de qualité de pelouse à l’issue de cette Coupe d’Afrique des nations. »

Le journaliste promet aussi un but de Vincent Aboubakar contre l’Égypte ce soir, pour une finale qu’il appelle de ses vœux entre les Lions.

