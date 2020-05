Achille Chountsa : « Je reviens de loin »

" Je reviens de loin

Ce n’est pas le titre d’un film, mais c’est tout comme, puisqu’il s’agit de mon histoire personnelle avec le Coronavirus.

Le 10 mai 2020, dans sa parution, le quotidien Le Jour publiait une interview de Dr Euloge Yiagnigni Mfopou, médecin cardiologue, dans laquelle il présentait le médicament, fruit de sa recherche contre la Covid-19 et qui connaissait la réussite, au regard de la quinzaine de malades soignés. Il s’agit d’un produit qu’il a baptisé Corocur , fait à base de deux plantes comestibles, avec cette particularité que les symptômes disparaissent 72h après le début du traitement. Le profil des personnes guéries présentait des diabétiques, des hypertendus, des obèses, entre autres.

C’est moi qui ai réalisé cette interview le vendredi 7 mai, au moment où je présentais des signes de paludisme. Mais, j’étais loin d’imaginer que j’allais moi-même vivre l’expérience de ce médicament, en tant que patient atteint de la Covid-19. Je suis d’abord passé par une pharmacie acheter un antipaludique et un antalgique (comme d’habitude).

Sauf que jusqu’au 9 mai, mon état de santé ne s’améliorait pas et la toux s’était invitée.

Le 10 mai dans l’après-midi, je suis allé en consultation chez Dr Euloge Yiagnigni. Il m’a prescrit quelques examens au regard de la description que je lui avais faite des malaises que j’avais. Il résultait une forte charge de paludisme. Il m’a mis sous un traitement de choc de trois jours, en associant un antitussif.

Après ces trois jours, aucun changement. Par contre, je me sentais extrêmement mal, avec une sécheresse dans la gorge, le mal de tête, les courbatures et surtout la toux qui s’accentuait et m’étouffait.

Du coup, mon médecin (par ailleurs ami depuis plus de 25 ans), convaincu qu’il ne s’agissait plus du paludisme, a décidé de me faire un scanner du thorax. Les résultats ont révélé que j’étais atteint de la Covid-19.

Du coup, Dr Euloge Yiagnigni m’a mis sous son protocole, avec une quarantaine stricte de 10 jours, seul dans la chambre, et chez moi, en prenant mes médicaments.

Ce que j’ai fait, et au bout de 72h, les symptômes ont non seulement disparu, mais j’ai retrouvé l’appétit que j’avais perdu depuis plus d’une semaine. J’ai continué mon traitement, jusqu’au, 25 mai 2020 (hier) avant de repartir pour une consultation où j’ai été autorisé à sortir du « calvaire » qu’est la quarantaine. Je n’avais jamais passé une seule journée de ma vie sans voir le dehors. Mais j’ai tenu bon.

Je me sens bien déjà et j’ai tenu à partager mon histoire avec vous, en cette veille de mon Anniversaire. La Covid-19 me semble être un virus mystérieux. On ne sait où, quand et comment on le contracte. Encore pour mon qui ai souvent sensibilisé mon entourage sur les précautions à prendre contre ce virus. Cela ne m’a finalement pas épargné.

Pour cette raison, nous devons redoubler de rigueur dans le respect des mesures barrières, surtout en ce moment où les statistiques font état d’un accroissement vertigineux du nombre de contaminés par jour ces derniers temps au Cameroun. « Une phase compliqué », a annoncé le ministre de la Santé, Manaouda Malachie.

Dieu a béni notre pays en inspirant ses fils, dont Dr Euloge Yiagnigni, dans la recherche pour trouver des médicaments efficaces pour faire face à cette pandémie. Au dernier pointage, il était à 124 malades guéris, aucun décès. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur.

Dieu est Grand ! "

Achille Chountsa, journaliste, chef de service des sports au quotidien Le Jour