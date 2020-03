Aboubakari Siddiki : préselectionné en Lions Indomptables, mais pas en Lions A’ !

Coton Sport de Garoua est son club formateur. Mais il a changé d’air en début de saison pour s’installer dans la capitale économique du Cameroun et évolue au sein de Union Sportive de Douala. Après une période d’adaptation, il porte à lui seul la renaissance de ce club au million de supporters. Au cours des dix-sept premiers matchs de la saison, Union a eu des statistiques inquiétantes de quatre victoires, huit défaites et cinq matchs nul. Et depuis le 29 janvier et avant la rencontre de ce lundi, c’est six victoires en sept matchs qu’affiche le club. Aboubakari Siddiki en est le déclencheur.