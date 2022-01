Aboubakar Vincent rejoint Samuel Eto’o

Et ce n’est pas tout. Il est aussi le quatrième joueur seulement des Lions Indomptables à avoir marqué au moins un but à chacune de ses trois rencontre de groupe de la CAN après Roger Milla (1986), Alphonse Tchami (1998) et justement Samuel Eto’o (2006 & 2008).

Vincent aboubakar égale Eto’o