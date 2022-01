Aboubakar Vincent, homme du match de Cameroun - Burkina Faso

Si Zambo Anguissa ne se retrouvait pas dans la surface de réparation, un lieu qui ne lui est pas habituel, et si Nouhou ne percutait pas... on pourrait spéculer longuement sur l’apport de Vincent Aboubakar ce soir. Déjà, il aurait pu être crédité d’un autre but si le VAR avait bien lu leur vidéo...

S’il reconnait que le match de l’ensemble du groupe aurait pu mieux être étalé, il apprécie grandement la victoire. Et ne boude pas son plaisir pour le titre de Joueur du Match... « Nous avons fourni une belle prestation face au Burkina Faso. Trois points qui nous permettent de bien débuter le tournoi. A nous maintenant de réaliser des matches costauds comme celui d’aujourd’hui pour aller le plus loin possible dans le tournoi. »