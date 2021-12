« Je n’ai pas rencontré Samuel Eto’o. On n’a pas eu de contact. Je ne pouvais pas le féliciter quand même ! Ce n’est pas possible. Pour nous les acteurs du football, pour ceux qui savent comment la CAF, la FIFA et la mafia fonctionnent, il a fait quelque chose qui était impossible à faire. Sur ce plan, il faut lui reconnaître cela. On ne peut pas fermer les yeux, faire comme s’il n’y a rien eu.

Nous allons lui donner la possibilité de discuter, de trouver une solution. On va lui faire la passe. Je vais parler avec les autres et je vais peser. Ils savent que je n’ai pas de prix. J’ai des valeurs. L’enjeu, c’est de trouver une solution entre Camerounais. Nous allons faire avec Samuel Eto’o, ce qu’on n’a jamais fait avec personne. Nous allons agir en toute responsabilité et on espère que Samuel agira aussi en toute responsabilité ».

Voici un extrait de l’émission :