Mozambique - Cameroun en live (2-0 score final)

Bon rassemblement pour les Lions indomptables. Les poulains de Toni Conceiçao ont remporté leur double confrontation face aux Mambas mozambicains. Ce lundi, un but par mi-temps ont suffi à une équipe bien en place et réaliste. Quelques oublis défensifs auraient pu générer des conséquences, mais dans l’ensemble, les partenaires de Aboubakar Vincent, auteur de son 23e but en sélection ont assuré. Revivez le match sur Camfoot